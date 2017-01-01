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велосипед Crosset METEOR

горный велосипед Crosset METEOR зеленый
36%

Crosset Meteor – горный велосипед с колесами диаметром 26 дюймов. Рама изготовлена из стального сплава HI-TEN, благодаря чему хардтейл прочный и готов противостоять самым неровным дорогам. Геометрия этой рамы разработана специально для долгих поездок и обеспечивает удобную и комфортную посадку во время езды. 18-скоростная трансмиссия Shimano управляется манетками Shimano Tourney Revoshift , с которыми легко справится даже начинающий велосипедист. А задний переключатель скорости Shimano Tourney TZ ,облегченные шатуны Prowheel делают этот велосипед надежным в эксплуатации. Модель оборудована амортизационной вилкой с ходом 85 мм Zoom,26", а надежные ободные тормоза легко остановят велосипед в самой экстремальной ситуации.

Артикул: RA45-110A-18-Blue
12500 руб
19500 руб

Товар отсутствует

Производство Россия
Диаметр колес 26"
Рама Сталь HI-TEN
Доступные размеры рам 16,20
Вилка Амортизированная ZOOM
Количество передач 18 (3*6)
Манетки Shimano Tourney Revoshift
Зад.переключатель Shimano Tourney TZ
Шатуны Prowheel алюминиевый
Цепь KMC
Кассета Shimano MF-TZ21, 6к
Тормоза V-break сталь
Обода Alu-одинарный
Покрышки 26х1,95
Вес, кг 16.0
Производитель Crosset
Стиль катания Кросс-кантри
Модельный год 2017
Тип велосипеда Горный (MTB)
Страна Россия
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