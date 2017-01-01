велосипед Crosset METEOR

Crosset Meteor – горный велосипед с колесами диаметром 26 дюймов. Рама изготовлена из стального сплава HI-TEN, благодаря чему хардтейл прочный и готов противостоять самым неровным дорогам. Геометрия этой рамы разработана специально для долгих поездок и обеспечивает удобную и комфортную посадку во время езды. 18-скоростная трансмиссия Shimano управляется манетками Shimano Tourney Revoshift , с которыми легко справится даже начинающий велосипедист. А задний переключатель скорости Shimano Tourney TZ ,облегченные шатуны Prowheel делают этот велосипед надежным в эксплуатации. Модель оборудована амортизационной вилкой с ходом 85 мм Zoom,26", а надежные ободные тормоза легко остановят велосипед в самой экстремальной ситуации.